國道公路警察局在臉書貼出2張嚴重超速照片，其中一輛白色奧迪R8跑車，在速限110公里路段，飆到時速239公里，國道警並發文「這個速度只能讓你的愛車#居家隔離6個月#危險駕車扣牌6個月」。這篇發文吸引破萬網友點閱、討論，不過意外的是，眾多網友「逆警」反轟，認為國道速限3、40年不改，還停留在「石器時代」；更譏諷國道警什麼都管，只有「內線龜車」不管。

國道公路警察局20日晚間在臉書發文並公布2輛超速罰單照片，拍攝地點都在國道1號上，其中一輛白色奧迪R8跑車，在速限110公里路段，飆到時速239公里；另一輛白色賓士車，則在速限100公里路段開到時速191公里。

國道警發文稱：「這不是微超速、這不是微超速，嚴重超速僅需彈指就灰飛煙滅。不論白天黑夜，國家級攝影師抓得住你。這個速度只能讓你的愛車#居家隔離6個月#危險駕車扣牌6個月#防疫期間想吃雞腿可以外送#不要想用雞腿換駕照」。

這篇貼文引發萬人討論，不過眾人卻是逆風反嗆：「真心建議提高速限 都30、40年了 速限完全沒變」、「沒辦法啊，一堆觀念還留在石器時代的人，國外都有無速限高速公路了，台灣只會講國情不同」、「所以龜速比較安全嗎？這樣叫什麼高速公路？」、「125的摩托車時速都可以輕易到100 這還叫高速公路嗎」、「那為啥德國無速限肇事率反而低？」、「不要屁話了啦 你也知道大家都開到最高限速就不會塞車 啊一堆內線路隊長就給你開個90 100 國道怎麼不塞」、「我相信開300的比龜內線玩手機打瞌睡的安全的多 都什麼時代了300很稀奇嗎」、「國道警察就什麼都管，只有內線龜車不管，然後內線的抓耙龜更是寶貝，呵護的很」、「這就是台灣警政署和交通部公路總局最佳示範好朋友，一大堆人民反應的不去加強執行，只挑容易又最賺錢的」。