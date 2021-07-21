台中市水利局長范世億說明防汛整備情形。（王文吉攝）

台中市水利局召開防汛會議，因應西北颱烟花來襲。（王文吉攝）

西北颱「烟花」進逼，台中市長盧秀燕21日親自主持防汛會議指出，烟花颱風雖不直接影響台中市，但須慎防颱風過境後的西南氣流，尤以位處迎風面的和平區預估累積雨量超過700毫米，呼籲市民提前做好防災準備，市府也將持續監控水情，整備各項防災物資與人力。

水利局防汛整備會議開始前，盧秀燕先視訊和平區長吳萬福，關心防汛物資是否充沛。盧秀燕說明，根據氣象局最新資料，烟花颱風不會直接侵襲台中，但因和平區處在迎風面，可能首當其衝，預估中部山區周四、周五、周六總累積雨量高達700至1000毫米，非常驚人。

盧秀燕指示相關局處隨時支援和平區沙包等整備物資，她也提到，和平區多處為土石流警戒區或大規模崩塌潛勢區，再加上目前疫苗施打中，她授權和平區長彈性調整接種措施，以區民安全為首要考量，留滯在山區的居民或遊客應協助疏導安置。

「天災不可測！」盧秀燕表示，去年一整年台灣無颱風過境，許多防災器材、機具皆未動用，應提前測試；近日花蓮地震頻傳造成土石鬆動，提醒台中山區居民及遊客多加留意並減少外出，雖然颱風不會直撲台中，但萬萬不可掉以輕心，過境後的西南氣流雨勢可能成災。

水利局長范世億表示，根據氣象局資料顯示，烟花颱風將通過台灣北部海面，依最新預測路徑，將直接影響中部以北有，第7號颱風「查帕卡」也升級為中度颱風，各抽水站人員均進駐戒備中，如水位持續高漲，亦將立即起抽。

另水利局及各公所搶險搶修開口契約均待命因應，各抽水機組也均檢視完成並待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空作業，並隨時監控水情因應突發狀況，確保颱風豪大雨來襲時，不會造成淹水災情。

范世億進一步表示，水利局相關防汛資材整備，包括抽水機251台、沙包2萬包，另防汛塊已放置至中科廣福路、三合局烏溪倉庫、及中彰快速道路下；此外，台中市智慧防汛網已上線，將持續透過路面淹水感測設備、雨水下水道監測設備、區域排水監控系統設備及柳川告警廣播等高科技設備，利用物聯網技術獲取第一手資訊進行分析，作為應變決策依據。

水利局說明，市府於汛期前已完成相關防汛整備項目，如各種防汛資材盤點、大型抽水機預佈點檢討、聯合29區公所共同辦理實兵演習、兵棋推演及宣導達30場次，並針對全市各級排水路清疏共115公里，包含區域排水74公里、雨水下水道21公里及野溪20公里。