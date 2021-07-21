疫情衝擊各行各業，新北市勞工局21日公布最新無薪假統計，1至7月累計830家、7862人，遠高於去年同期的489家、108年的9家，為協助受疫情影響收入的民眾，新北市「安心即時上工」再釋出第四波430個職缺，累計迄今已釋出超過1900個職缺。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，「安心即時上工」從去年實施迄今，已協助4142人上工，前三波釋出的1491職缺，已錄取上工973人，其餘職缺持續推介遴選中。

陳瑞嘉說，目前疫情漸緩，戶外場館陸續微解封，第四波再協調包括農業局、文化局、警察局、區公所、動保處及各級學校等40機關釋出430職缺，工作內容有協助量測體溫、控管人流等防疫工作，及環境清潔打掃或行政庶務工作，以協助受疫情影響民眾度過難關。

新北市就業服務處補充說明，「安心即時上工」以協助量測體溫及行政庶務工作最為搶手，往往一釋出立刻額滿，民眾想了解職缺狀況，可先電洽各就業站台詢問，或至「新北市人力網安心即時上工-線上申辦」https：／／ilabor.ntpc.gov.tw預先瀏覽職缺後，透過線上、郵寄、傳真或親臨就服站等方式申請。符合資格者就服員將主動電話聯繫，並推介予用人單位遴選，後續由用人單位通知錄取上工，未來也會視申請狀況持續開發新職缺。