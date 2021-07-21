新冠疫情爆發以來，不少專家呼籲接種疫苗後仍要做好個人防護。林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰表示，曾有一對來自印度的男女打完疫苗後前往美國參加親友婚禮，結果出現發燒等症狀，確診新冠肺炎，婚禮上另外打兩劑疫苗的4名賓客也染疫，6人均為印度Delta變異株，感嘆「Delta果然是厲害的角色」，呼籲大家在降級最後一哩路，仍要注意3件事。

吳昌騰昨（20）日於個人臉書粉專《來講兒科急診543-吳昌騰醫師》指出，接種疫苗14天後仍遭受感染者，稱為突破性感染。他舉了美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）發表的一篇論文說，時間回溯至今年4月，一對來自印度的男女前往美國休斯頓出席親友的婚禮，婚禮新人要求出席的賓客都需要接種完整兩劑疫苗。

吳昌騰說明，男性為67歲，無任何慢性病史；女性則為65歲，有糖尿病史，兩人抵達休斯頓前10天均接種第二劑印度新冠疫苗Covaxin，上機前也進行PCR檢測，結果為陰性。婚禮當天，這名來自印度的女性突然感到疲勞乏力，當下以為是時差及糖尿病所致，因此並無多想。

沒想到，婚禮結束後隔日，女子的先生開始咳嗽，隨後兩人皆出現發燒等症狀，並於婚禮結束第4天至醫院進行PCR檢測，確診新冠肺炎。另外，出席婚禮的4名賓客都有與印度男女接觸下相繼確診，其中一人發展為重症，被送往當地醫院治療。

相關人員疫調發現，參加婚禮不到100人，但卻有如此高的「疫苗突破率」，推測很有可能感染變異株，將6名患者進行基因定序後，確認皆為Delta變異株，來自印度的男性也在婚禮結束後第6天，病情加重惡化，一個月後不幸去世。

吳昌騰感嘆，「Delta果然是厲害的角色」，呼籲三級警戒即將降級的最後一哩路，大家仍要勤洗手、戴好口罩、保持社交距離；尚未接種疫苗者，務必注意個人防護；若已完成兩劑疫苗接種者，就要預防突破性感染。

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