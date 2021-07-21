29歲大陸女星鄭爽今年被前男友張恒爆料找代理孕母並棄養，形象一落千丈，慘遭大陸國家廣播電視總局徹底封殺。神隱半年，鄭爽前天突發長文還原棄養經過並要張恒別再騷擾，反被男方打臉。今（21日）凌晨鄭爽又在微博痛揭自己在美國的生活很拮据，喝自來水省用衛生紙，不過該貼文已被刪除。

鄭爽在文中強調自己沒有棄養，請不要再誤解她，這陣子保持沉默是不想給相關部門造成輿論壓力。她自爆現在於美國的基本生活出現問題，「我每日喝自來水維生，一共有5件T恤、2條牛仔褲，從沒點過外賣，看小孩子打Uber，生活全靠朋友支撐，擦買給小朋友的護臀霜，連大姨媽的衛生巾都需要保持節儉，衛生紙更是節約著用。」坦言無力負荷電視劇索討的巨額賠償，導致自己和家人的帳戶全被封鎖，而且在美國無法工作、沒有收入，只剩朋友可以依靠。

鄭爽想念家鄉食物時，會買蔥薑蒜韭菜炒雞蛋，把省下來的錢都用在小孩子身上，強調自己愛孩子勝過一切，懇請大家不要被金錢買來的水軍覆蓋真相，「我會繼續把精力放入在孩子與育兒課程，其餘我不再做出回應。」眼見大陸河南鄭州傳出暴雨慘重災情，她很快地刪除該文，隨後表示：「自己的事再說，關注災情要緊，需要幫忙@，時差關係我是中午時間在線。」持續轉發多篇災情相關求助的訊息。