慈濟基金會完成與政府簽署疫苗採購捐贈專案的採購契約及捐贈契約，總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統再次感謝各方的努力，讓相關專案能夠順利並加速推動。這三項專案共洽購1500萬劑，三個捐贈單位也都同意，一併排入製程整體規劃，後續疫苗供應數量由三個捐贈單位平均分配、同步供貨，並由中央統籌運用。

張惇涵表示，蔡總統感謝鴻海／永齡基金會、台積電、慈濟基金會的熱心義舉，也肯定行政團隊的努力，透過政府與民間的公私協力，共同為台灣爭取更多疫苗供應，而這也正是「團結防疫守台灣」的具體展現。

張惇涵表示，這三項專案共洽購1500萬劑，三個捐贈單位也都同意，1500萬劑疫苗將一併排入製程整體規劃，後續疫苗供應數量由三個捐贈單位平均分配、同步供貨，並由中央統籌運用。

張惇涵也再次重申，這三項專案雖已完成採購契約及捐贈契約簽署，但後續仍有疫苗供應的繁重工作要進行，總統府期盼大家攜手努力，讓後續工作順利推動。