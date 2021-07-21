台中市議員林祈烽說，公園是小朋友玩耍的地方，卻驚見廢棄針頭與保險套，淪為孩童隱匿的危機。（市議員林祈烽服務處提供）

中市公園驚見整袋針頭和保險套 家長擔憂淪治安死角

「驚死人，公園淪為小孩隱匿的危機！」台中市西屯區福星公園溜滑梯周邊沙坑，經常有針頭和保險套等垃圾亂丟，市議員林祈烽獲報到場會勘，目擊整袋針頭就被丟棄在福星路上的YouBike租賃站旁，要求環保局應儘速派員清理，警方應加強巡邏莫淪為治安死角。

林祈烽說，福星公園位於逢甲商圈附近，旁邊就是市立圖書館西屯分館，平時有許多家長會帶小孩到公園去遊玩，學生也會到圖書館內看書；他和當地逢甲里里長廖婉菁陸續接獲民眾陳情，指福星公園溜滑梯周邊，常會出現保險套或針頭等垃圾，小孩子一早到沙坑內挖沙，不小心就會挖到保險套，甚至還有小孩子以為是消氣的汽球，直接就拿起來玩，害家長嚇得半死，更擔心針頭會刺傷小孩。

逢甲里長廖婉菁表示，公園內可發現針頭，一旁福星路的YouBike租賃站周邊更被當成垃圾丟棄場所，一些垃圾、板凳、廢棄腳踏車，甚至是整袋針頭等物品就散落在馬路旁邊，實在有夠噁心也很危險；萬一有人不小心被刺傷，或因而感染到各項疾病，應該怎麼辦？

林祈烽指出，陳情民眾向市府反映，各單位互踢皮球，建設局指稱道路上的垃圾不歸他們管，環保局和交通局又說公園歸建設局管轄；他要求市府各單位應負起責任，應確保民眾到公園遊玩時，不會受到這些垃圾針頭的傷害，警方應不定時到公園及周邊巡查，防範有人在公園內吸毒或做一些違法情事。

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