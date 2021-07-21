陶晶瑩（陶子）、李李仁今（21日）被媒體直擊，在上週帶著女兒荳荳和兒子小龍現身桃園機場，一家四口低調飛往美國洛杉磯，對此，陶晶瑩也向本報記者證實，並表示這趟美國行是準備女兒在當地唸高中，同時，陶晶瑩也透露，已在美國接種輝瑞疫苗，並表示，會在美國打完第二劑輝瑞疫苗，預定8月回台北。

陶晶瑩、李李仁的15歲女兒荳荳熱愛籃球，夫妻倆很支持孩子的籃球夢，也存上一筆教育基金、有計畫地讓荳荳到美國讀書，而陶晶瑩、李李仁今則被媒體直擊，一家四口悄悄在上週現身桃園機場，並已搭機前往美國洛杉磯，為了防疫，一家人都戴上面罩、口罩，李李仁和小龍還戴塑膠手套。

針對一家四口飛往美國，陶晶瑩稍早證實正在美國，表示這趟美國行，是準備女兒荳荳在當地唸高中，目前有不適應的地方嗎？陶晶瑩回應：「女兒目前都好，我們陪著她先辦理一些住宿需要的東西。」而這趟旅程是否會接種疫苗也成話題，對此，陶晶瑩則表示，會在美國打完第二劑輝瑞疫苗，預定8月回台北。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。