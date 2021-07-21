以色列間諜軟體事件愈滾愈大，今天外媒指出，摩洛哥情報單位利用以國網路情報公司NSO集團和其惡意軟體「飛馬」來監控法國總統、摩洛哥國王等十多位現任、卸任元首。

本月18日，17家媒體機構在巴黎非營利記者組織「禁忌故事」（Forbidden Stories）率領下，公布一份調查報告，說以色列NSO集團（NSO Group）製作、授權的監控軟體「飛馬」（Pegasus），被用來試圖並成功地駭入記者、政府官員、人權倡導人士的手機，規模遍及全球。

美國「華盛頓郵報」報導，根據最初透露給「禁忌故事」和國際特赦組織（Amnesty International）的一份5萬支手機清單，可能被監控的對象除了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI），還包括南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、伊拉克總統沙勒（Barham Salih）、巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）、埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）以及摩洛哥總理歐斯瑪尼（Saad Eddine El Othmani）。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在聲明中說，「這項史無前例的真相…應讓全球領袖不寒而慄。」

「禁忌故事」主管李察（Laurent Richard）告訴LCI電視台，「我們發現這些手機號碼，但顯然不能針對馬克宏的手機進行技術分析」，來判定這支手機是否遭惡意軟體感染。

他說：「但無論如何，這都顯示了有人心存歹念。」

馬克宏辦公室則說，「如果此事證明不假，事情當然就嚴重了。」

「世界報」報導，法國前總理菲力普（Edouard Philippe）和14名部長級人物同樣於2019年遭鎖定。

摩洛哥昨天發布聲明，否認在利用飛馬軟體一事上有任何的介入，稱各項指控「是沒有根據且非事實」。但馬克宏手機被駭一事今天曝光後，路透社無法聯繫上摩洛哥官員做出回應。

法新社報導，「飛馬」為高侵入性工具，可以開啟鎖定對象的手機相機和麥克風，也能存取手機數據，等於把一支手機轉換成為迷你特工。部分案例中，這個軟體可在不詐騙使用者啟動下載程序之下進行安裝。

NSO否認出口這項軟體給獨裁政府來滿足監控異議人士的目的，稱這些指控「不實」。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100721