生涯兩度獲選年度MVP、1次年度防守球員、1次年度最佳進步獎、3次年度第一隊的公鹿明星前鋒「字母哥」阿提托康波，如今終於得到生涯最重要的肯定，隨著公鹿4勝2敗奪下相隔50年的總冠軍，字母哥也順利獲選今年總冠軍賽MVP。

「當然我必須感謝的還是我的隊友，沒有他們如此傑出表現，我不可能拿下總冠軍賽MVP這個獎項，」阿提托康波在領到總冠軍賽MVP獎盃後表示，「我最感謝的還是米德頓，沒有他這樣一直督促我，我今天不會站在這裡，沒有他就沒有我。」

當被問到「字母家族」三兄弟都拿NBA總冠軍(他的大哥薩納西斯也在今年公鹿陣容當中)，阿提托康波不禁大聲尖叫起來，讓全場地主球迷都嚇了一跳，「去年看到我的弟弟柯斯塔率先跟隨湖人拿下總冠軍，今年總算換我拿到了，真的很開心！」

攤開今年6場總冠軍賽的阿提托康波個人數據，平均拿下35.2分、13.2籃板、5.0助攻與1.8火鍋，更在今天的封王戰貢獻誇張的50分、14籃板及5火鍋，完全主宰了整個戰局，就算米德頓、哈勒戴兩名隊友表現也算精彩，卻都被字母哥比下去了。