嘉義縣國小教職員工第一波疫苗施打今21日在山、海區同時開打，欲在1天內完成2493位列冊教職員接種作業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國小教職員工第一波疫苗施打今21日在山、海區同時開打，欲在1天內完成2493位列冊教職員接種作業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國小教職員工第一波疫苗施打今21日在山、海區同時開打，欲在1天內完成2493位列冊教職員接種作業，而全縣第3期疫苗接種意願登記共8萬2449人，為全力拚接種率，嘉義縣內4大醫院、10家合約診所及18鄉鎮衛生所，包含9場千人接種站、39夜間接種診次，將開設118場接種時段待命。

縣長翁章梁今上午分別前往永慶高中、民雄國中視察國小教職員接種疫苗情況，表示全縣65歲以上長者接種率高達71.95％，計7萬6544人完成接種，全國排名第7，當時動員基層開設6波大型接種站，各鄉鎮市分村分流通知，接種效能高，現考量長者可能的數位落差，昨已在全國疫情研商早報提出建議，爭取長者第2劑免上平台登記。

嘉縣衛生局長趙紋華說，第2期接種期間為16至21日，目前出席率度高達99％，且持續接種中，第3期意願登記人數8萬2449人，踴躍度高，23日起將開設118服務場次。

另針對目前施打狀況，嘉縣仍有部分剩餘疫苗，翁章梁與衛生局討論後，將於下周優先開放國中教師施打，讓所有老師在開學前都能完成疫苗接種，維護老師健康，讓學童與家長都能放心。