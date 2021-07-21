台灣本土疫情衝擊民生，影響各行各業而造成許多人收入減少、生活困頓，甚至三餐難以溫飽。對此，民進黨市議員江肇國21日發起「愛心待用餐」慈善活動，促成民間善心人士贊助提供1500個便當給有需要的人，盼望疫情之下吃一頓飯、享一份溫暖，與民攜手共度難關。

江肇國指出，「待用餐」指的是善心人士提前支付了餐點費用，讓有需要的人可以免費領取享用的慈善活動。江肇國結合民間力量集資12萬元，提供1500個便當，溫飽不分你我，愛心待用餐不限定身分別，只要是有需要的民眾，都可以在午餐及晚餐時間前往領用。

江肇國說，7月21日至26日，待用餐分別可在西區日月湖餐廳、台北小排自助餐、中區中山自助餐領取。其中，日月湖餐廳是主打新鮮海產的日式料理店，疫情之前多以內用為主，此次特別響應待用餐活動，希望可以幫助到與自身同樣受到影響的民眾。

江肇國強調，一餐之力看似微小，卻有著很多溫暖，期望大家多多支持，讓愛傳遍社會角落。