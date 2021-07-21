幼兒園戶外空間提供大量綠化遮陰及街角廣場模擬圖。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市東區再增614戶只租不售社會住宅！中央國家住宅及都市更新中心於東區興辦新都安居只租不售社會住宅，為台南市立醫院生活圈範圍，日前經都市設計審議通過，預計2024年完工。

此案規畫地上14層、地下2層共3棟建築群，1房型有390戶、2房型185戶、3房型39戶。台南市長黃偉哲表示，基地位於東區崇吉一街、崇吉二街間之南的台南站副都心地區，南側鄰近仁德二空新村、西側鄰台糖試驗所、東側隔崇元一街與崇德既有聚落緊鄰，配合周邊既有聚落發展，規畫小尺度戶外開放空間。

都發局長莊德樑說，本社會住宅興建案空間規畫採小型都市尺度的活動廣場設計，呼應周邊既有生活區；另設有社區集會空間、幼兒園及生活店鋪，提供鄰里社區的聯誼及使用。

此外，建築設計除了符合銀級綠建築外，全案採無障礙設施系統及通用設計，並結合當下防疫需求的居住單元動線規畫、電梯防疫設計、衛浴獨立排氣及給水源頭過濾系統等設計，戶外空間則規畫為環狀無障礙通路，並透過林蔭綠廊與大量複層綠化，型塑多功能街角廣場及共融遊戲區，營造符合各年齡層使用的優質社區，完工後，市民可申請入住。