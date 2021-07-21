21日，日本央行公布6月中旬所舉行的會議紀錄，日本利率決策學者專家認為，即使全球大宗物資高漲，但民眾消費不力下，日本物價也很難漲得起來。同時，這也讓日本央行是傷透腦筋。

國際原物料大漲，無法順利將漲價效應轉嫁給消費者的日企，獲利因此遭到侵蝕。不像歐美大國，現在苦惱的卻是物價漲太多。

不過，根據此會議記錄，日本利率決策小組中，多位認為日本躉售物價正在上升，與全球大宗物資大漲相輝映。因此，有機會推升日本物價。

會中有位專家學者認為，雖然日本消費目前因受疫情影響而不佳，但2021下半年有可能會看到通膨出現。不過，不贊同者認為，日本薪水增幅慢，還有物價水準會下跌的通緊思維，因此很難看得到通膨發生。

同時，會中有些人指出，在需求推升下，全球原物料大漲。但日本企業一旦無法把價格上漲壓力，順利轉嫁給下游的話，公司獲利受到影響，產出不順下出口減少，也會拖累日本經濟整體表現。

在最近一次6月的會議中，日本央行維持原貨幣政策不變外，也做出支持因應全球氣候變化決策。因為，日本央行必須想方設法讓日本經濟成長，並安然度過新冠病毒危害。

在原物料大漲推動下，日本6月躉售物價年增5%，5月年增率則是5.1%，當時一度創2008年以來單月最大增速。不過，日本央行參考重點核心消費者物價指數(CPI)，6月時僅小漲0.2%，原因是日本內需疲軟日企不敢轉嫁上升的成本。

日前，日本央行雖將本財年核心CPI，從0.1%大幅調高至0.6%。不過，預計未來幾年，日本通膨應該還是會在日本央行目標值2%以下遊走。