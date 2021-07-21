美國為主要據點的扣件廠大國鋼(8415)受惠美國市場需求強勁，第二季營收比第一季續揚；展望下半年需求續旺以及價格調漲，營運可望優於上半年，全年業績挑戰新高。今股價強攻漲停45.35元創新高價。

大國鋼6月營收19.5億元，改寫歷史新高；第二季營收約52.29億元，季增約18.47%；上半年營收96.44億元，年增18.02%，為歷史同期次高。

展望下半年，公司預期7月產品報價再上漲約5%，預期年底前仍有續漲的空間，並看好美國工業復甦，需求穩健成長，有助營運持續增溫。法人預期今年業績有機會挑戰新高。

大國鋼指出，去年受到疫情衝擊，客戶普遍降低庫存，今年隨著解封後工業逐漸恢復動能，終端需求轉強，客戶開始回補庫存，目前接單暢旺。

大國鋼上半年營收創歷史次高，下半年營運動能持續，法人估全年營收有望挑戰2019年的190億元水準，改寫歷史新高，獲利同步挑新高，EPS估在2元以上。

另外，大國鋼持有逾1萬張母公司大成鋼股票。大國鋼6月29日公告處分約5960張大成鋼股票，處分利益約2.22億元，也挹注全年獲利表現。大國鋼第一季營收44.14億元，毛利率36%，營業淨利8.36億元，歸屬於母公司業主淨利5.92億元，每股淨利0.58元。