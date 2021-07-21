新冠疫情反覆未歇工業地產買氣熱絡依舊，根據CBRE世邦魏理仕最新發佈2021年上半年工業地產報告顯示，全台工業地產(含工業土地、廠房/物流、廠辦)上半年交易量達新台幣593億元，創歷史同期新高，並較去年同期增加34.6%，顯示全球新冠疫情反覆並未影響台灣企業購置不動產的意願，其中自用型買方更是全台灣北中南覓地擴產，包括資訊電子產業及傳統產業廠商，全年工業地產交易量可望追平去年的高水平。

觀察工業地產買方動態，受惠於電子零組件產品外銷出貨暢旺，自用型買方持續擴廠增產的剛性需求，是主要帶動工業地產交易的主力，如IC載板廠景碩科技於2月斥資新台幣逾44.8億元取得桃園約四萬坪廠房以加速擴充產能， 聯發科投資新台幣32.6億購買內科整棟廠辦大樓作為研發大樓等皆為市場佳話。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶觀察，上半年自用型買方投資新台幣近427億元購買各類工業用不動產，較去年同期大增69%，顯示出新冠疫情未衝擊工業地產需求；值得一提的是，已有開發商及建商嗅出商機搶進布局，切入投資開發科技園區，成為上半年買方佈局的一大亮點。李嘉玶進一步指出，央行於3月將工業區閒置土地納入信用管制範圍，限制最高貸款成數為5.5成，惟目前許多工業地買方皆具實質開發及營運需求，預期此次措施對工業地產市場影響有限，也反映了工業地產市場交易持續熱絡的現象。

觀察工業土地價格走勢，全台工業區平均地價每坪約新台幣13.7萬元，較上年同期增加2.3%。分析北中南價格趨勢，北部工業區地價處於高檔，過去一年漲勢走緩，年增率皆小於1%，漲幅明顯收斂，反觀中、南部工業地價年增率仍達4%以上，與多處工業區地價每坪單價仍低於 10萬元的低基期有關。

針對未來土地價格趨勢，世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示：「北部購地成本居高不下，且缺乏大面積土地的背景下，預計未來大型建商和自用型地主將陸續投入新廠辦開發，以及啟動舊廠房都更升級計畫，尤其是在傳統工業地產交易熱區如新北市及桃園市；中南部工業土地則相對成本低廉，在自用買方需求穩健成長下未來可望陸續傳出更多交易的好消息，也將帶動平均地價成長，價格基期較低的工業區內漲幅甚或可達5%以上。