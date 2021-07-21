澳洲3大城市爆發傳染力高的Delta變疫病毒疫情，這個擁有2500萬人口的國家從今天起，逾半人口將受限於封城措施。

官員忙著遏止今年最嚴重的疫情擴散，南澳州（South Australia）昨天加入維多利亞州（Victoria）及雪梨（Sydney）的封城行列，全國大半地區現在都處於嚴格的外出禁令之中。

澳洲最大城雪梨為期5週的封城進入第4週，維多利亞州及其首府墨爾本（Melbourne）延長外出禁令7天，南澳州在病毒擴散至首府阿得雷德（Adelaide）之際，昨天也下達為期1週的封城令。

維州今天通報新增22起本土病例，創下一個多星期以來單日最高，遠高於昨天的9起，最近這波疫情的確診人數已突破100人。

雪梨過去3天的確診人數雖下滑，但當局發現越來越多的確診者互無關聯，恐使原定30日解封的計畫生變。

澳洲防疫表現遠遠好過許多已開發經濟體，確診人數相對低，目前累計確診略高於3萬2100例，915人病逝，但疫苗接種緩慢加上封城措施，都讓民眾備感挫折。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100721