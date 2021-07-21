張齡予(左)上Podcast、YT節目《Wow靠！有事嗎？》。（《Wow靠！有事嗎？》提供）

三立主播張齡予2014年採訪九把刀劈腿新聞，在鏡頭前翻白眼一砲而紅，最近她Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》還原現場，也對媒體以「閨蜜」形容她和「刀嫂」周亭羽的關係，難得做了澄清。今年獲得網路「女神主播」第一名殊榮的她，還在節目中暢談被黑粉攻擊、主播生死鬥，也招認自己很容易給人「假假的」印象。

張齡予7年前還在東森新聞當記者時，採訪九把刀劈腿記者會，現場聽到他說確實對當時偷吃的對象周亭羽有好感、但感情選擇還是女友小內時，一臉不可置信的表情，被外界認為是翻白眼，對此她解釋：「那個不是白眼，只是一個角度問題，記者會場地太小，有的機器比較低往上拍。」強調自己只是一個「oh my god」的反應，她跟主持人吳小帽、吳珊珊說「我很會翻白眼」，隨即在鏡頭示範了一個「正統」的大白眼。

當時外界都認為她和周亭羽私交好，白眼表情是在為「閨蜜」抱不平，張齡予在《Wow靠！有事嗎？》多次以「那個女生」稱呼周，表示：「我們就是同業，一群人有出去過吃飯聚餐，對她本來的印象是很好的，天真、年紀小，是我們同業團體中最小的妹妹。」但認為兩人不到「閨蜜」程度，例如周亭羽和九把刀的事是「跟大家同時知道」。多年後才澄清，是覺得當時周已經千夫所指，不願意去踩她一腳；如今周亭羽和九把刀已婚生女，張齡予說：「結婚了就是要祝福，她勇敢挺過去了。」

張齡予今年獲「網路溫度計」調查「35歲以下全方位女神主播」冠軍，很會經營自己，不論是主持公益活動、經營粉絲團和粉絲互動，她解釋因為很多阿公阿嬤喜歡她，但不會截圖，所以她乾脆做好圖文並茂的播報時段長輩圖，讓阿公阿嬤們幫她轉發，至於主持活動、接業配，都必須經過公司同意。

有人喜歡，自然也會有人討厭。張齡予不否認常被罵做作，她分析原因：以前聲音比較嗲、外型有千金感，說話又比較多禮，「確實去每個環境的一開始，會有人覺得我滿假的，差不多要有半年的適應期」。更多精彩內容都在今、明兩天中午12點上線的《Wow靠！有事嗎？》。