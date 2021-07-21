今年第2季來，代表傳產股的非金電指數大漲逾3成，其中，以航海王及鋼鐵人為最佳代表，漲幅各達2.5倍以上及7成以上，隨著外資持續趁著法說會及股東會釋出利多大舉倒貨，引發航運股及鋼鐵股今（21）日股價同步下挫，尤以航運股最慘烈，從大漲5.9％至重挫8.3％，投資人出碧大逃殺。

航運股至上半11點半過後，成交值就爆出2000億元的大量，較前一天全場1500多億元大幅增加量能，指高低相差約14～15％，而近來漲多的鋼鐵股、造紙股馭 電器電纜股等，今日也出現約1.5～2.5％之間的跌幅；非金電子數至午盤約下跌1.6％。

所幸盤面今天有電子股及金融股穩盤，至近午盤時，電金均力守平盤之上，未與傳產股一同拖累指數下挫，台股加權指數跌至17400點之前暫時穩住，月線17735點目前暫難收復，若外資殺盤不止，則季線17151點將成為多方重要防守指標。