超級航運周失靈！萬海（2615）、長榮（2603）股東會接連於20、21日召開，揭示歐美港口壅塞情況仍嚴重，惟似乎仍無法挽救股價頹勢，航運族群股價「大翻船」，陽明（2609）受現金增資股壓境，股價盤中一度摜殺至跌停，萬海、長榮亦大跌約8％，上市航運類指數崩跌逾8％。

航運股成重災區，不僅長榮、陽明、萬海大跌，貨櫃三雄5日線、月線全面失守；散裝航運也慘遭拖累，台航、四維航重挫逾半根漲停板，台航自6日跌破5日線後，股價受下彎短期均線一路反壓，21日股價再度回測季線尋求支撐。

另一方面，曾高聲疾呼「一張不賣，奇蹟自來」口號的台驊投控，不僅決議不參與陽明海運現金增資認購，16日盤後亦公告辦理現金增資，股價21日也重挫逾6％，下探近一個月來新低。

法人指出，航運族群部分利多均已提前反應，投資人不應過度留戀其基本面之亮麗表現，反倒應留意整體運輸類股占大盤之成交比重。相關指標股目前「大漲、大跌」均帶量，惟若後續出現連兩日資金比重低於三成，則為人氣轉弱之訊號。

此外，傳產強勢股波段漲幅已大，近期面臨資金「不願久留」窘境，導致籌碼紊亂，法人也建議，航運股近期僅適合短打操作，著眼長線投資者則不建議逢低承接。