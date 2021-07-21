新北市議員陳明義想到接下來即將開學，因此為3萬名學子添購防疫隔板，讓孩子在校能夠安心用餐。（陳明義服務處提供／戴上容新北傳真）

新冠疫情不止，學齡的孩子們更是因為疫情的攪局，而被迫改變原有的學習模式，隨著疫情慢慢得到控制，新北市議員陳明義想到接下來即將開學，因此為3萬名學子添購防疫隔板，讓孩子在校能夠安心用餐。

陳明義說，疫情進入暑假後，陸續接到家長們對開學後的擔憂，為解決孩子在校用餐疑慮，他便開始積極尋找各種可以方便孩子，同時也讓家長放心的用餐方法。

日前，在一次機緣下與同為市議員的李翁月娥聊天得知，防疫隔板可經由專業的尺寸設計有效阻隔飛沫傳染，且更可符合不同學齡孩童所需，於是在確認廠商供貨無虞的情形下，馬上統計公、私立國、高中及小學生人數約計3萬人。

市議員陳明義表示，繼6月份由他個人出資近40萬元，請專業消毒公司免費為新莊、五股、林口、泰山，四個區域總計高達400多個社區進行社區消毒服務後，陸續接到許多熱心企業來電支持投入他的防疫計畫，因此這次支援學校防疫隔板的活動，是由企業及宮廟共同聯名捐贈。

陳明義說，他對企業及宮廟共同聯名捐贈，內心非常感動感謝外，特別強調「病毒攻擊不分男女老少」青年學童目前沒有疫苗可以注射防疫，更是需要用心呵護，「同島一命」才是當下全民所需、最貼切的務實之急。