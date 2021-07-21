據「網信中國」微信公眾號最新消息，為營造未成年人良好上網環境，大陸中央網信辦21日表示即日起啟動「清朗‧暑期未成年人網路環境整治」7項專項行動。包含網路「飯圈」（粉絲圈）亂象問題，要深入整治誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜、互撕謾罵、拉踩引戰、刷量控評等行為，同時行動期間，將進一步加大對違法違規行為的處置處罰力道。

根據中新網引述大陸中央網信辦有關負責人表示，此次專項行動聚焦解決7類網上危害未成年人身心健康問題。第一是直播、短影音平台涉未成年人問題。嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，嚴肅查處炒作「網紅兒童」行為，並禁止誘導未成年人打賞。

第二是未成年人線上教育平台問題，要全面清理線上課程中色情低俗、血腥暴力等不良內容，嚴禁推送網路遊戲、低俗小說、娛樂直播等與學習無關廣告，教唆不良交友等內容。

第三是兒童不良動漫動畫作品問題，要清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等內容的「邪典」影片，核處角色著裝暴露、情節色情低俗、場面血腥恐怖以及其他易引發未成年人模仿的危險行為作品。

第四是論壇社區、群圈等環節危害未成年人問題。深入清理利用兒童形象製作的軟色情表情包，嚴查教唆誘導未成年人自殺約死、拍攝交易色情低俗影音的群組帳號。

第五是網路「飯圈」亂象問題。持續推進「清朗‧飯圈亂象整治」專項行動，深入整治誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜、互撕謾駡、拉踩引戰、刷量控評等行為。

第六是不良社交行為和不良文化問題。嚴防網上不良社交行為和不良文化現象形成不良導向、扭曲青少年價值觀，堅決查處人肉搜索、人身攻擊、惡意舉報等網路欺淩和暴力行為。

第七則是防沉迷系統和「青少年模式」效能發揮不足問題。重點排查解決網站平台防沉迷系統問題漏洞，進一步優化模式效能，著力防止未成年人沉迷網路。