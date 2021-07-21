新北市立土城醫院今與國立臺北科技大學共同簽訂「學術合作備忘錄」，推動雙方研究合作，利用大學端在電子、電機、化工材料研究發展等項目成果，幫助醫院發展醫療臨床數據、科技研發，整合合土城、樹林、三峽及鶯歌跨領域資源，提升醫療能量。

土城醫院院長黃璟隆表示，土城醫院雖然去年7月才開始營運，但醫療團隊有豐富的臨床經驗，北科大在科技上的研發也有傑出的豐碩成果，但現代醫學的進步不像科技領域在短期內就有不同的進展，希望藉由北科大在科技上的專長，擦出不同的火花，創造更多產學合作機會，增加生技醫療產業市場價值經濟效益。

北科大校長王錫福指出，臺北科技大學創校百年來，實務教學與研究並重，研發主軸緊扣能源、人工智慧及半導體三大範疇，近年積極與醫院合作，全力投入智慧醫療、智慧手術房及醫療器材等領域，未來與土城醫院合作，在北科大豐厚的電機、電子與資通訊教研既有基礎上，結合醫院的臨床數據及經驗，不僅可拓展醫療研究領域視野，也能使雙方學術合作發揮更深、更遠，有更大的綜效及影響力。

土城醫院皮膚科主任楊靜宜指出，近年來以「非侵入性」的方式來偵測皮膚生理資訊組織是全球科技發展的重點。像是皮膚癌上的黑色素瘤，臨床上常須仰賴侵入性的切片檢查，但若有光電系統客觀量化的設備檢測，將可協助醫師提早診斷惡性黑色素瘤。

楊靜宜補充，皮膚內膠原蛋白的流失和皮膚老化的程度相關，量化這些皮膚的主要成分，便可得到皮膚相關疾病或輔助醫學美容的治療，簽訂合作協議後，將與北科大光電系教授合作，期待未來研發提供協助臨床快速、方便且客觀的檢測儀器。

土城醫院研究部主任謝佳訓說，與校方簽署備忘錄後，雙方將積極推動研究合作，未來合作的方向不設定任何的領域限制，全方面的醫療新科技的研發，並運用至臨床醫療，推動醫療科技的發展。