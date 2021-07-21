國產高端疫苗日前通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，遭國民黨主席江啟臣按鈴申告失職官員。民進黨立法院黨團今痛批，東施效顰，呼籲撤告，不要浪費司法資源。

民進黨立院黨團今召開「國民黨打撃防疫士氣，浪費司法資源」線上記者會，幹事長劉世芳指出，江啟臣帶領國民黨團幹部按鈴申告，聲稱要控告衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等人，「以疫謀亂」又來了，用這樣的方式打擊前線指揮作戰的人員非常不妥。

黨團副書記長黃世杰說，國民黨的提告理由，非常荒謬、可笑，如此荒誕不經的提告顯然不會成立，呼籲國民黨懸崖勒馬、不要一直做無謂的政治操作。

羅致政說，國民黨提告的所有作為，陳時中昨天已經表明「心灰意冷」，民進黨團覺得相當不捨，但是這場防疫的戰爭已經到了關鍵時刻，警告國民黨不要一直扯指揮中心的後腿。

羅致政質疑，國民黨不只鎖定衛福部、指揮中心，現在更鎖定最重要的食藥署，令人懷疑其背後的目的，就是要製造更多混亂、打擊防疫人員的信心，以及整個政府防疫的節奏。

劉世芳說，這種控告的方式其實是東施效顰，因為最早包括新黨在內的部份主張統一人士，當時希望台灣可以購買大陸疫苗，也是按鈴控告陳時中及總統蔡英文。