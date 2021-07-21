澳洲人口最多的新南威爾斯省和維多利亞省周三公布的新冠病毒新增病例大幅增加，使解封的希望受到重挫。目前該國一半以上的人口都處於居家防疫狀態。

新南威爾斯省周三公布確診病例新增110例，遠超出周二的新增78例，儘管其首府雪梨市和周邊地區已經封鎖近4周，以遏阻Delta變種病毒引爆的新一波疫情持續延燒。

首府為墨爾本的維多利亞省雖進入第二周封鎖，但周三的新增病例達到22個，較前一日的9例大幅增加，並創下自本月爆發新一波疫情以來的新高記錄。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian表示，如果幾周前我們沒有進入封鎖，今天的數字不會是110，而會是成千上萬。但我們需要更加努力，我們所有人都必須保持警覺。

Berejiklian表示，被確診之前仍活躍於社區裡的新增病例在周三暴增至43例，是前一天的兩倍。這是公衛專家最擔心的事。該省長表示，要到下周才能確定是否在7月30日解封。

南澳大利亞省也於周三進入為期一周的封鎖措施，其周三新增1個確診病例。

在這場大流行病持續了一年半後，澳洲封了又解、解了又封，現在約有1300萬人處於嚴格的封鎖狀態，使其聯邦政府的壓力持續升高。由於疫苖接種進度緩慢，澳洲政府的支持度已經跌至一年來新低。目前澳洲僅有略高於11%的人口完成新冠疫苗接種。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）所開發的新冠疫苖是澳洲主要的疫苖，但基於非常低的血栓風險，當局建議僅用於60歲以上人群，而輝瑞疫苖由於供應相當吃緊，目前僅供60歲以下、40歲以上的人群接種。新南威爾斯省衛生部長Brad Hazzard 在記者會上表示，我們已經盡了全力，但問題是我們需要更多疫苗，我們需要更多的輝瑞疫苖。

由於防疫有成、經濟復甦強勁，澳洲央行在7月初的政策會議上決定自9月起，將每周購債規模從50億澳元減至40億澳元。惟隨著逾半人口進入封鎖、經濟活動大幅放緩，該央行可能被迫收回縮減量化寬鬆（QE）力道的政策立場。