合庫金(5880)旗下合庫銀行積極推動信託2.0計畫，公司首批逾200名「高齡金融規劃顧問師」認證培訓，於7月14日完成訓練，合庫銀行規劃270家分行，每分行皆能配置一名高齡金融規劃顧問師為目標，協助高齡長輩靈活彈性來安排財產、規劃安養方向。

合庫銀行董事長雷仲達表示，「高齡金融規劃顧問師」培訓課程內容相當豐富及完整，透過課程訓練可以提升員工規劃高齡金融商品的能力外，亦增強其對於長者生理、心理的認知，及與長者溝通的能力，讓行員在提供金融服務時，更貼近高齡長輩的需求。面對高齡社會對金融商品的需求及迎接超高齡社會的來臨，十分鼓勵同仁取得這張「利人利己」證照。

合庫投信近期也積極推出新金融商品，看好利率與通膨開始上升，REITs可望受惠於房地產價格上漲、租金收益與通膨連動帶來的利多，合庫投信於7月26日起募集「合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金」。一般而言醫療照護REITs的租期約10年至20年，租金收入穩定且具成長空間，抵禦經濟衰退能力更強。醫療照護REITs具有強制配息及股息增長雙重優勢，例如美國法令規定，REITs必須將當年度90%的收益以股利形式分配給股東，因此REITs具有穩定配息的優勢，另外，在醫療照護不動產的長期需求激增下預期將帶動價格上漲、租金成長及股息增長。醫療照護REITs長期平均股利率約5~6%，優於全球REITs的4~5%。