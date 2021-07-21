《商情》美元走強 令LME期銅跌0.55％ 12:182021/07/21 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球COVID-19病毒變異病例激增的擔憂，引發投資者避險需求令美元保持強勢，美元徘徊在三個月高點附近，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致倫敦(LME)期銅價格下跌。 周三(7/21)截至台北時間11:25，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.55%，報每公噸9,285美元，盤中最低一度跌至每公噸9,280美元。(商品行情網) 《韓股》疫情升溫 韓股連4日走弱 《美股掃瞄》美股消息面：跌深反彈 國際油價漲逾1％ #LME #期銅 #走強 #因全球 #COVID 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失守3萬美元 比特幣恐再跌 04:102021/07/21 財經要聞 美股四大指數反彈 台股早盤上漲逾百點 09:192021/07/21 財經 棄股轉債 美10年債息走低 04:102021/07/21 財經要聞 《商情》適逢哈芝節 大馬棕櫚油休市一日 09:282021/07/21 財經 不斷更新》長榮、陽明盤中跌停 台股由紅翻黑跌近百點 09:092021/07/21 財經 《港股》恆指開高走低 河南概念股漲跌互見 10:532021/07/21 財經 《美股掃瞄》美股大反攻 道瓊強彈550點 09:282021/07/21 財經 台股跌破月線 生技醫療股活跳跳 04:102021/07/21 財經焦點 《集中市場》航海王溺水 三大法人賣超205.39億元 15:252021/07/21 財經 《商情》憂疫情升溫 帶動紐約期金回升 09:442021/07/21 財經 《韓股》每日新確診數飆高 韓股連4黑 16:162021/07/21 財經 財經熱門新聞 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 力旺總經理沈士傑辭世 董事長徐清祥暫代職務 - 財經 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 長榮操盤老手暴賺7位數 船就沉了 網一看對帳單：提早退休 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。