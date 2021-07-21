因全球COVID-19病毒變異病例激增的擔憂，引發投資者避險需求令美元保持強勢，美元徘徊在三個月高點附近，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致倫敦(LME)期銅價格下跌。

周三(7/21)截至台北時間11:25，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.55%，報每公噸9,285美元，盤中最低一度跌至每公噸9,280美元。(商品行情網)