許多民眾想快點打疫苗，但也很擔心接種後的副作用。小兒科醫師徐嘉賢發文說，他在門診遇過的案例，多數人打完疫苗多是痠痛、疲倦、頭暈和低燒，但他遇過最詭異的是「食慾大開」這個副作用，貼文引發網友共鳴，不少打過疫苗的人都認證，真的超級餓，感覺都吃不飽，整整當了2天的大食怪。

徐嘉賢昨在臉書粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》上分享，最近在門診多少會遇到因接種新冠疫苗出現副作用的患者，大多數人都是痠痛、疲倦、頭暈和低燒，少數患者會有腸胃症狀，但大部分都會在2至3天內改善。

徐嘉賢表示，他遇過最詭異的副作用是「食慾大開」，會突然很想吃些平常很少吃的東西，例如想要吃韓國的血腸，讓他好奇詢問大家有沒有什麼奇怪、獨特的副作用？

不少網友在留言處表示「真的食慾大開」。「我打第一劑AZ胃口超好一直想吃東西，打第二劑（5/24）後到現在每天胃口超好」、「打完當天真的超想吃東西」、「同事今天打完二劑也食慾大增」、「我打完第一劑突然超想吃東西的，感覺都吃不飽，其他就沒異狀了」、「身邊有兩位朋友打完都很餓」、「打完AZ當了兩天大食怪」。

許多網友也開玩笑說，怎麼聽起來打完以後的症狀好像孕婦？「怎麼跟孕婦一樣症狀」、「親身感受，像極了懷孕初期時的樣子（打輝瑞第一劑）」、「第一天食慾不振，接下來瘋狂吃辣或是麻辣鴨血，跟懷孕有87%像」。