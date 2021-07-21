隨著疫苗接種越來越普遍，不少藝人也用行動響應，「最美空姐」林佩瑤也登記預約施打疫苗，日前她接到簡訊通知已經可以接種，這才發現自己竟然被歸類在第9類，然而她的家族並沒有遺傳病或慢性病史，懷疑是在當空服員的時期常身體不適造成的。

林佩瑤日前在IG發文透露，自己一早就收到通知下周就能施打疫苗，許多網友好奇她為什麼可以先打，對此，林佩瑤親自解釋，她接到通知後才知道自己是第9類，但她也不是很清楚被歸類的原因，她提到在擔任空服員的時期，常會有病因不明的身體狀況，懷疑有可能是當時的就醫紀錄才被歸類。

林佩瑤透露：「當空服員的後期時，我經常感到身體非常不舒服，那時候前前後後進了急診好幾次，但都找不到病因。」雖然當時的狀況在離職後就康復，幾乎沒再復發過，但也意外讓她能夠先打疫苗，「現在因為第九類的關係能優先施打疫苗，我抱著一顆感恩的心，謝謝大家的關心！」

由於是要接種AZ，林佩瑤也被問到為什麼不打莫德納，她也大方回答：「基本上我覺得人各有命，TAKE IT EASY」，還笑說打疫苗前被很多朋友下令禁酒，很多人打完都出現「微往生」的感覺，網友們也紛紛獻上祝福，希望她打疫苗順利。