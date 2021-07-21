衛福部通過高端疫苗專案製造申請案，有媒體報導桃園市長鄭文燦表態第2劑要打高端，鄭文燦21日駁斥，指出自己6月底已施打AZ第二劑，但若中央未來有新規範、有可以打國產疫苗的機會，他也願意施打，強調只要能通過衛福部審查，大家都可以信賴。

「媒體報導有一點錯誤！」鄭文燦說，4月時施打疫苗的意願不高，地方首長都帶頭打了第一劑，他在4月12日打了第一劑AZ疫苗，之後依照中央流行疫情指揮中心的建議，在10到12周打第二劑，他是在6月25日在衛生所預約施打，當時有一點點疲倦感，但因平常活動量就大，沒有特別的感受。

鄭文燦說，針對國產疫苗，有衛生福利部包括食藥署以及疾管署這兩個審查機制，都會參酌專家的審查以及具體的數據，他相信只要能夠使用，一定是要安全、有效、沒有問題，強調國產疫苗只要能夠通過衛福部的審查，大家還是可以信賴。

鄭文燦說，這一次因為已經打過2劑AZ，不知道將來中央對疫苗施打會不會有新的規範，但若未來有打國產疫苗的機會，「我也願意來施打！」