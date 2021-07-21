30歲男子吳男，今年2月底凌晨侵入新北市淡水某住宅行竊，先拿走屋內老酒、字畫藏在路邊，2度入內下手時遭屋主發現，逃跑時從鐵籬笆上跌下受傷，他竟拿辣椒水噴灑屋主眼睛，逃逸後在路邊清洗傷口，熱心鄰居發現通知警察到場，因而事跡敗露，士林地檢署偵結，依竊盜得手後為防護贓物、脫免逮捕施以強暴脅迫，涉犯準強盜罪，依法起訴。

吳姓男子今年2月28日凌晨4點55分，駕車停靠在路邊，翻越鐵籬笆進入獨棟住宅庭院，拿屋主的梯子爬上2樓，從冷氣孔進入屋內行竊，得手金門高粱酒2瓶、葡萄酒1瓶、茅台酒1瓶、竹葉青、白酒以及字畫、紀念套幣、玉墜、佛珠、領帶夾以及現金1661元等物品。

吳男先將物品藏在產業道路旁的竹林，2度進入屋內，打算搬走人參酒，蕭姓屋主聽到聲音下樓，正好看到吳準備攀爬鐵籬笆逃走，蕭從後方拉下竊賊，吳拿出辣椒水，朝屋主的臉部噴灑，導致蕭的眼睛疼痛難耐，吳順利逃脫。

吳逃跑後在路邊清洗傷口，遭附近鄰居看見，立刻通知警察到場協助，員警從吳男身上發現辣椒水、工具組以及1把摺疊刀，並發現吳有毒品前科，身上傷勢是逃跑時造成，但吳被捕後，只承認侵入住宅，竟指控屋主拿刀殺他，否認用辣椒水攻擊他人。

起訴書指出，屋主四處尋找家中遭竊物品，隔月17日找到被丟棄路邊的古董字畫，確定吳男就是2度行竊。檢察官認為，吳嫌為了脫免逮捕以辣椒水攻擊屋主，涉犯加重準強盜罪，依法起訴。