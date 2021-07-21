大陸國家發展改革委社會發展司司長歐曉理21日回應三孩政策面對「生不起」、「養不起」問題指出，這次推出的《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》（《決定》），明確了將配套支持措施和三孩生育政策作為一個整體組合提出，要求將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，提出了覆蓋全生命周期的一攬子支持舉措。

大陸國務院新聞辦公室21日舉行新聞發布會，介紹優化生育政策促進人口長期均衡發展有關情況。

歐曉理介紹，隨著經濟社會發展，人們的生育觀念實際上也有所變化。養育成本的快速提高是當下人口生育面臨的主要矛盾，經濟負擔、子女照料、女性對職業發展的擔憂等都成為「不願生」「不敢生」等制約生育的主要因素。大陸國家在宣布實施三孩生育政策後，網上關於「生不起」「養不起」反映也比較集中，體現了人民群眾對生育支持政策的期盼。

歐曉理說，正因為此，這次中央《決定》明確了將配套支持措施和三孩生育政策作為一個整體組合提出，要求將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，提出了覆蓋全生命周期的一攬子支持舉措。

歐曉理舉例，比如，在促進優生優育方面，實施婦女兒童健康服務能力建設相關工程，擴大婦幼健康服務供給；實施母嬰安全提升行動計畫、健康兒童行動提升計畫和母乳餵養促進行動；擴大新生兒疾病篩查病種範圍，促進早篩查、早診療、早治療；開展孕育能力提升專項攻關，建設供需平衡、布局合理的人類輔助生殖技術服務體系，規範不孕不育診治服務。

歐曉理說，在擴大托育服務方面，制定托育服務發展相關專項規畫，開展普惠托育專項行動，推動城市制定整體解決方案，支持有條件的用人單位為職工提供托育服務等。

歐曉理稱，在減輕教育負擔方面，推動城鎮社區配套幼兒園治理，持續提升普惠性幼兒園覆蓋率，改進校內教學品質和教育評價，全面開展課後文體活動、社會實踐專案和託管服務，推動放學時間與父母下班時間銜接，嚴格規範校外培訓等。

歐曉理指出，此外，在完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益等方面，也都將研究制定一系列政策措施。這一系列務實舉措的實施，將努力解決老百姓後顧之憂，推動釋放生育政策潛力，促進億萬家庭和諧幸福。