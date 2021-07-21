台中福星公園規劃的兒童遊樂場，一直以是父母曬小孩的好去處，因為那裡遊戲設施多元，全針對孩子設計，包括磨石子溜滑梯、盪鞦韆、搖搖馬和超大沙坑等。但市議員林祈烽、立委張廖萬堅，以及逢甲里里長廖婉菁近日卻都收到當地民眾陳情，直指兒童遊戲區周邊近來出現保險套、針頭等垃圾，有小孩甚至在沙坑挖到套子後當氣球玩，讓家長看了怒不可遏，隨即向里長和民代投訴。

日前市議員林祈烽、立委張廖萬堅和逢甲里里長廖婉菁不約而同接獲民眾陳情，稱台中福星公園溜滑梯周邊近來出現保險套、針頭等垃圾，有孩子因為不知道那是什麼，一早在沙坑挖到保險套，以為是消氣的汽球，當場拿起來玩，把家長嚇得半死，也擔心小朋友被針頭刺傷。

接獲消息，林祈烽很快赴現場勘查，果然親眼目擊一整袋針頭被丟棄福星路上的YouBike租賃站旁，難以想像這些針頭會給孩子們帶來什麼傷害，因此林祈烽呼籲，公園屬建設局轄管，道路是由環保局協助清理，YouBike租賃站則是交通局要進行維護，因此他希望市府各單位儘速派員到場清理，不要互踢皮球，另外警察局也應加強巡邏，別讓公園成為治安死角。