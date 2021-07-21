NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（21）日更新，開放象牙塔1樓，同時追加全新傳說／英雄職業，並展開多項活動。

《天堂2M》今（21）日維護更新後開放了「象牙塔1樓」，「象牙塔」位於歐瑞領地的中心，是建構在古代因隕石所形成的火山口中央的純白色高塔，為了研究神秘力量的岩石「星岩」所成立的魔法研究所，也是大陸中最高的魔法機構。

隨著艾爾摩亞丁的崩解，「象牙塔」逐漸變得衰弱，為了復興象牙塔而渴望著魔法的高階魔法師們，將一直以來被禁止的「紅色星岩」裝置在象牙塔裡，從此，象牙塔的魔法師們暫時獲得了強大魔力，但隨著魔法使用次數增加，魔法師們逐漸地失去理智，「象牙塔」也漸漸地失去了它原本的功能。到底「象牙塔」中隱藏著什麼樣的黑暗秘密，等待繼承者們前往一探究竟。

《天堂2M》本次更新也新增了6種職業，包含2種傳說職業，分別是主武器單手劍的「巴茨 蘭斯哈特」、主武器魔杖的「伊諾琳」；以及4種英雄職業，主武器單手劍的「索瑪」、主武器二刀流的「帕貝爾」、主武器匕首的「阿德琳」以及主武器魔杖的「普提安」。

獅子心【巴茨 蘭斯哈特】的故事

大地聖女【伊諾琳】的故事

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

【象牙塔秘密物資補給令】：7/21維護後～8/4維護前，活動期間內，每天中午12:00可透過郵件領取「象牙塔的秘密物資」，獎勵道具包含「秘密書信（活動）、成長藥水（10%）（活動）、靈魂彈（刻印）」。此外，在亞丁野外與特定副本（包含克魯瑪高塔、安塔瑞斯洞窟、象牙塔）狩獵時，有機率分別掉落「秘密地圖（活動）」與「秘密書信（活動）」，透過製作可以獲得特殊活動物品，而蒐集的秘密地圖可與活動NPC兌換獎勵。

象牙塔秘密物資補給令

【血盟的成長支援第3季】：自7/21維護後～7/28維護前，活動期間內，血盟捐獻次數提升，血盟捐獻獎勵加倍。

血盟成長支援第3季

【象牙塔的輔助魔法】：自7/21維護後～7/28維護前，活動期間內，可獲得恩寵／經驗值提升輔助魔法BUFF。

象牙塔的輔助魔法

【傳聞中的矮人】：自7/21維護後～8/4維護前，活動期間內每日上線，可獲得包含每日優惠「金幣10萬」，以及主要優惠獎勵「成長藥水（10%）（活動）、一般職業獲取券（6次）（活動）」，還有7日出勤獎勵「英雄女矮人職業挑戰券（1次）（活動）」。

傳聞中的矮人

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