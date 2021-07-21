歐盟上周公佈「碳邊境調整機制」(CBAM)法案，預計2026年起正式對出口至歐盟的高碳排產品課徵關稅，多位民進黨立委今(21)日共同表示，應儘速將《溫管法》大修成《氣候變遷行動法》，藉此達成國際淨零路徑，並研議台灣實施碳邊境調整機制，也要求「財經部門別再當路人。」

歐盟執委會自2019年底提出綠色政綱(EU Green Deal)，宣示2050年達成溫室氣體淨零排放，今年7月14日進一步公布於2030年降低55％溫室氣體排放量，其中包括全球關注的「碳邊境調整機制」法案，第一波管制產品包括水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業等5大行業，預計2023至2025年間試運行，2026年起正式對出口至歐盟的高碳排產品課徵關稅。

據此，立法院副院長蔡其昌、民進黨立委洪申翰、蔡其昌、蘇巧慧及林楚茵等邀集專家學者，共同召開「當歐盟推出碳關稅，台灣氣候行動與產業的下一步在哪？」線上記者會，提出應速修《溫管法》為《氣候變遷行動法》、完備台灣碳定價、各部會啟動淨零路徑等主張，政府應積極提出方案幫助產業低碳轉型，也要求財經部門別再當路人。

蔡其昌表示，碳排放已經不是零成本，相較於過去企業將減碳當作企業形象，現在則是關乎企業的競爭與生存，目前立法院已經有7個由立法委員所提溫管法修正案版本，行政院要加緊腳步提出版本，目標在本會期完成審議。

洪申翰表示，貿易出口導向的台灣，必須積極拿出策略因應，台灣要邁向淨零，《溫管法》全面翻修會是一個重要的里程碑，去年底20位跨黨派立委聯合提出的《氣候變遷行動法》草案就包含碳費制定的內容，這也是因應歐盟碳關稅的必要制度。

蘇巧慧指出，年初環保署曾經透露，將會採取每噸二氧化碳收100元台幣的費率，但是各界對於這麼低的費率，能否達到促進減碳，與國際接軌仍有疑慮，環保署去年七月與英國在台辦事處合作委託英國智庫所做的報告，也建議台灣碳費應該從每噸300元台幣的費率開始。

林楚茵建議，政府可採取碳費先行、接軌碳稅的方式，讓台灣企業先適應碳費成本，利用政府經費逐步減碳，日後才能接軌歐盟，「你終究是要繳碳關稅的，何不先繳給自己人？」

環境權保障基金會研究員倪茂庭認為，台灣應把握2023至2025年CBAM試運行階段申報義務的機會，檢視國內碳價規定是否符合國際標準，同時應提高產業低碳轉型誘因與公正轉型的重視，財政部更應全面思考化石燃料的外部成本內部化，進一步修訂相關稅費規則。