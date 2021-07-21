針對在台陸生希望至少和外籍生「同等待遇序位」打疫苗、擁有疫苗人權一事，國民黨主席江啟臣今天表示，最根本問題就是疫苗不夠，但衛福部長陳時中日前竟說疫苗夠了，那就請陳來他服務處幫忙接聽一下電話，聽聽民眾心聲，就知道疫苗夠不夠。

關注在台境外學生權益的組織「境外生權益小組」近日指出，目前外籍人士惟有中國大陸學生不能登記疫苗接種意願，並引述衛福部職員的答覆稱，陸生不能預約「與國籍沒有關係」，而是因為必須要有居留證才能預約。

加上現在台灣的疫苗也短缺，有可能要等公費施打對象都打完之後，政府會「再評估」何時開放施打。主管陸生事務的教育部則回應，只能依疫情指揮中心疫苗施打規畫辦理。

對此，江啟臣今天出席國民黨記者會後受訪表示，疫苗問題回過頭來，根本就是不足所造成，大家應該反問陳時中，他說疫苗夠了，夠在哪裡？若疫苗足夠這些問題都不會發生；如果疫苗足夠，不管是外籍生或外國人，台灣民眾也不會發生搶疫苗殘劑問題，或因施打類別不同造成對立。

江啟臣說，他的立委服務處每天接到打來抱怨打不到疫苗電話不計其數，但居然聽到陳時中說疫苗夠了，他真的很想請陳來他服務處坐一小時，接一些民眾電話就知道民眾心聲，所以請官員不要在辦公室冷氣房做決策，回到問題根本，就是疫苗不夠。