衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎被媒體爆料，他擔任榮譽理事長的「台灣疫苗推動協會」標得疾管署近3千萬標案，被質疑球員兼裁判，李秉穎強調沒有利益衝突問題，很多委員都參加或主持了高端、國光、聯亞等疫苗臨床試驗。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，從此看出政府老是都找「自己人」或意見一致的學者，甚至還是與疫苗廠商的協力者，「才是居心叵測」。

李秉穎回應媒體說他的身分都是裁判，沒有球員兼裁判的問題，「很多ACIP委員都參加或主持了高端、國光、聯亞等疫苗臨床試驗」，黃子哲說，李秉穎此言恐怕是打開潘朵拉的盒子，引發更多的質疑。

黃子哲指出，甫通過緊急使用授權EUA的國產高端疫苗，接下來要送ACIP審議通過後，才能放入施打計畫。若如李秉穎所稱，很多ACIP的成員就是高端疫苗的計畫主持人，那不就等於是自己的案子自己審，如果這不是球員兼裁判，什麼才是？

黃子哲表示，ACIP共有17位委員，其中有蔡政府首任衛福部長林奏延擔任高端疫苗的二期臨床試驗召集總主持人，萬芳醫院醫師李文生也是高端臨床實驗的主持人。依照李秉穎的說法，絕對不止這兩位，應該還有不少其他委員參與或主持高端、國光、聯亞等疫苗的試驗計畫。究竟是哪些委員一人分飾二角，充分展現審查人與主持人的完美結合？

黃子哲質疑，之前食藥署專家會議在審查EUA標準時，也傳出撤掉原有的專家學者，改換上支持「免疫橋接」的專家學者。而食藥署19日也依照劇本宣布高端在沒有經過三期臨床試驗，就取得EUA。參與審議的專家有21位，只有1位不同意，但他們的身分、發言內容、同不同意的理由是什麼，食藥署完全沒交代，也說沒錄影。換言之，整個審議的過程猶如黑箱作業、暗盤交易，一場見不得光的護航大會。

中研院院士陳培哲曾說，政府應該建立重要會議委員的遴選制度，而不是老是都找「自己人」或意見一致的學者。黃子哲表示，現在看從ACIP、台灣疫苗推動協會、食藥署的專家會議等，其實都可以看到成員的重複性與交疊性極高。更令人憂心的是，現在不僅會議都是「自己人」，甚至與疫苗廠商的協力者還是「同一人」。這種人設，才真的是居心叵測。