中市36歲黃男去年將制式、非制式手槍各1支及16顆子彈，置於陳姓友人駕駛的車輛及包包內，行車途中遭警盤查，黃男因擔心攜槍彈敗露，竟抓地上碎玻璃攻擊、用嘴咬傷2名員警，警查獲槍彈。台中地院依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌判刑6年，併科罰金新台幣10萬元；另妨害公務罪嫌判刑4月，得易科罰金，仍可上訴。

黃男在2010年間向叔父輩友人取得1把義大利制式手槍、1把具殺傷力改造手槍與子彈16顆、30顆彈殼及半成品一批，他在去年6月29日將持有的該批槍彈各放置在陳男駕駛的車內及隨身包包，行經台中市忠勇路時遭林姓及施姓員警盤查。

黃男擔心攜帶槍彈恐被查獲，竟隨手抓起地上的碎玻璃攻擊兩名員警，還用嘴咬兩警手臂，導致林姓員警右上臂多處咬傷，手指、腕部及手臂多處撕裂傷；施姓員警則右手遭咬傷、前臂及七部撕裂傷及挫傷。警方並查獲所攜帶具殺傷力的的2支手槍及16顆子彈。

黃男到案坦承犯行，並與被害員警和解，台中地院審酌他持有的槍彈並非少數，遭查緝時又惡意攻擊員警，在法院審理期又逃匿，經通緝才到案，而且過去曾涉強盜及強制猥褻等犯行，再犯槍砲重罪，在非法持有槍枝部分，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌判處刑刑6年，併科罰金10萬元。