彰化縣長王惠美21日與鹿港鎮長許志宏前往視察關心3座橋重建與拓寬。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美21日與鹿港鎮長許志宏前往視察關心3座橋重建與拓寬。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美21日與鹿港鎮長許志宏前往視察關心3座橋重建與拓寬。（吳敏菁攝）

聯絡台17線與台61線之間的重要橋梁鹿港鎮洋厝一號橋，是海埔、草港、崙尾等地的重要進出道路，縣府每2年都會對橋梁進行檢測，發現橋面鋼筋裸露危及安全，爭取補助重建，歷經4次流標，從總經費2217萬餘元再追加900萬元，順利發包，重建後寬度只有3公尺，將拓寬到6公尺，僅容一輛車單向出入改成雙向會車，橋墩從6個落墩改為2個落墩，未來對防洪也有很大幫助。

彰化縣長王惠美表示，2019年南方澳斷橋事件後，縣府針對危橋，極力爭取到中央提供補助整建，鹿港鎮洋厝一號橋是介於台17線與台61線間的橋梁，全長97.8公尺，提報後中央核定2217萬1000元，補助鹿港公所，由公所辦理發包，卻連續流標4次，因物價上漲、缺工，還有潮汐變化導致施工不便，廠商卻步，縣府再補助公所，工程造價再增加約900萬元， 4月份完成發包，目前施工進度已超前10％，預計明年1月可完工，可改善海埔、草港、崙尾等地的交通。

王惠美表示，為了提升道路橋梁，讓鄉親通行更加安全，爭取並補助鹿港鎮公所，拆除一危橋及拓寛二橋面，包括拆除鹿港洋厝一號橋重建經費3118萬元，還有拓寛牛路溝排水山崙一號橋及牛肚溝橋橋面經費為769萬元。

王惠美21日與鹿港鎮長許志宏前往視察關心三座橋。指出牛路溝排水山崙一號橋及牛肚溝橋面狹窄，會車不易，將拓寬為10公尺及8公尺，使遊覽車、大貨車都能方便出入，預計8月開工，12月完工，期許公所發包後能如期如質完工，讓鄉親行的安全。

鹿港鎮長許志宏表示，洋厝一號橋為鹿港鎮洋厝里居民主要對外聯絡橋梁，因為年久失修，造成橋面破損及鋼筋裸露，經過里長向鹿港鎮公所通報，轉知與彰化縣政府後，縣府積極向中央爭取補助經費，鎮公所一定會落實監督廠商施工品質。牛路溝排水山崙一號橋因為橋樑寬度不足，會車及轉彎不易，未來橋面拓寬後，寬可達10公尺，使民眾會車更舒適，鎮公所也一定會落實監督廠商施工品質。