世界知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與曾開發熱門遊戲《泰坦之魂（Titan Souls）》的雙人團隊 Acid Nerve 再度攜手，推出全新力作《死亡之門（Death's Door）》，將於今（21）日在 Xbox Series X/S、Xbox One 與 PC 平台同步上架，一場有別於所有動作冒險體驗的奇特之旅即將在玩家眼前展開！

官方遊戲預告

經歷漫長時間的淬鍊與熟成，開發團隊 Acid Nerve 為所有遊戲熱愛者獻上《死亡之門》，玩家們將置身於一個古怪又有趣的世界 ── 在那裡，烏鴉們負責蒐集所有已故者的魂魄。

「我們具備可以再造一款神作的技術，甚至讓它表現的更甚以往：更優、更強、更有效率。當然啦，最好是更賺錢。」Devolver Digital 的 CFO Fork Parker 如此充滿信心地表示。

打卡上下班收取亡者靈魂的日子雖然單調，但對烏鴉們來說是個務實的工作。

打卡上下班收取亡者靈魂的日子雖然單調，但對烏鴉們來說是個務實的工作。如果你分配到的靈魂被偷走了，這工作就變得鮮活起來，你得進入不被死亡管轄的地域去追捕鋌而走險的小偷 ─ 在那裡，生物們超越年限地成長著，充斥著貪婪和力量。

遊戲特色

利爪般的戰鬥：妥善利用近戰武器、弓箭與魔法來戰勝一系列奇異的野獸與半神，失誤將被懲罰、勝利就能獲得獎勵。精心調整角色屬性、掌握所有戰鬥能力並升級你所找到的一切，將能為自己創造優勢。

美麗的荒涼世界：到門的彼端冒險，這片土地上充滿著各種長相怪異的居民、無數的秘密還有層層機關，都等待著你去自由探索。運用你所有的資源、能力與無比的機智，你將能夠為一路上所見的這些怪異奇妙角色們帶來希望。

豐富優美的遊戲原音：時而壯闊磅礡、時而優美抒情，在你燒腦苦思或是激情戰鬥時，共有 50 曲遊戲原聲為你的地圖和劇情作最美好的點綴。

揭發黑暗的秘密：沉浸在故事之中，追捕偷取你目標靈魂的歹徒，找出最初的動機並推翻巨大的勢力。體驗一個陰沉、晦暗但充滿詼諧的喜劇故事，發掘出關於靈魂流動、烏鴉們與「門」後的真相。

沉浸在故事之中，追捕偷取你目標靈魂的歹徒，找出最初的動機並推翻巨大的勢力。

想與小烏鴉到一片奇幻大地與巨大的勢力鬥智鬥勇的朋友們，可以追蹤遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Acid Nerve (@acidnerve) 的 twitter 以獲得最新的遊戲資訊。目前《死亡之門》已在 Steam 與 Xbox 平台上架，售價新台幣 379 元；另有包含遊戲、數位美術設定全集與遊戲原聲帶的奢華版（Deluxe Edition），售價新台幣 599 元。