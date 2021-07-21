新機大戰即將開打，三星電子8月將推出新款 Galaxy Z Fold 3 和 Z Flip 3 兩款翻蓋摺疊手機，今天在全球11個重要地標如紐約時代廣場刊登巨幅廣告，台北則選在台北市信義區街頭－遠百信義A13蘋果旗艦店的正對面，向蘋果直接嗆聲。

三星過往都是上半年發旗艦機S系列，下半年發表「有筆」的NOTE系列，不過今年受到晶片供應影響，策略也有調整，除了將觸控筆功能下放到S21系列，拉近兩項產品的客群，下半年則改由摺疊機上陣。

台灣三星在Neo19刊登大型數位廣告，上方除了顯示線上發表會資訊外，還秀出「你的好，夠好嗎？」以及「未來，讓你折服」廣告字樣，相同的廣告也在紐約時代廣場、倫敦皮卡迪利圓環等地刊登。

手機業者指出，三星大型廣告似乎暗喻此次推出的新機，將更突破以往，再度引領未來趨勢；而單刀直入的問句，彷彿激起消費者反思，是不是時候該有所改變？在產品發表前即展開大動作宣傳，雖是三星不變的定律，但此次宣誓意味十足，更展現三星對旗艦新機的強大信心與投入。