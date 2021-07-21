公衛學者范僑芸表示，Delta雖然在加拿大現蹤，但是都沒有大規模流行，Delta佔比較英國變異株（Alpha）還低，原因在於當地採取了境外防堵、疫苗施打2種因應措施。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

印度變異株（Delta）成全球主流，佔比突破半數，達到52％，也導致許多國家疫情升溫。值得關注的是，疫苗覆蓋率高的英國，9成以上的老人已經具有保護力，但在解封後卻受變異株影響，疫情仍然升溫。而加拿大接種率雖相對低，卻靠著混打疫苗提升完整接種比率，加上嚴守邊境，成為防堵Delta大流行的模範生。

台大公衛學院今日舉辦「新冠肺炎科學防疫」線上直播，公衛學者張維容表示，歐洲包括英國、荷蘭、西班牙、義大利、法國的疫情都升溫，原因在於變異株的影響，且這些國家都開始解封。以英國為例，當地7月19日起解封，不限人數聚會、不再強制社交距離，並開放夜店、電影院。

張維容表示，英國的疫苗覆蓋率高，至少接種1劑疫苗的民眾已經有88％，且有超過9成的65歲以上民眾具有抗體，顯示多數長者已具有保護力。不過，當地的Delta佔比現已超過99％，而單周個案增加率則有41％，住院率、重症率則有所下降，整體而言，當地的疫情仍在升溫。

值得關注的是，在防堵Delta侵襲上，加拿大則屬於模範國家。公衛學者范僑芸表示，Delta雖然在加拿大現蹤，但是都沒有大規模流行，Delta佔比較英國變異株（Alpha）還低，原因在於當地採取了境外防堵、疫苗施打2種因應措施。

范僑芸表示，在邊境管制上，加拿大因防守得當，8月中將開放美加邊境，但只開放完整接種者入境。9月則開國門，同樣只開放完整接種者入境，接下來也將與各國研議疫苗護照。

在疫苗施打方面，范僑芸表示，加拿大接種1劑疫苗的比例達到6、70％，完整接種的比例則是50％，當地在疫苗供應不足的情況下，為拚第2劑施打率，6月起開放混打，接種第1劑AZ者，第2劑可接種BNT、莫德納，而第1劑接種BNT者，第2劑也可接種莫德納，施打效果非常好。目前為止，當地完整接種者中有20％都是混打。台大公衛學院教授陳秀熙表示，該國的防疫經驗值得台灣學習。