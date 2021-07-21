「中國為什麼不完全取消生育限制？」大陸國家衛生健康委副主任于學軍21日表示，實行三孩生育政策，是通盤考慮了中國社會發展所處的階段，考慮了人口發展自身的主要矛盾，考慮了與人口發展密切相關的城鄉發展、區域發展以及脫貧攻堅和全面建成小康社會的成果，考慮了現階段我們的公共服務能力等。經過通盤考慮，全面評估，最後作出這樣一個決定。

大陸國務院新聞辦公室21日記者會，介紹優化生育政策促進人口長期均衡發展有關情況。

針對提問「為什麼推出三孩政策而沒有完全取消生育限制」，大陸國家衛生健康委副主任于學軍答覆，人口問題實際上關聯性很強，涉及人口自身數量、素質、結構、分布等方方面面。另外，人口又與經濟社會發展和資源環境之間互動，在這個過程當中也產生很多問題。在不同的發展階段，總會遇到各種各樣的人口問題，所以，解決人口問題要全面，要統籌兼顧。三孩生育政策統籌考量了人口的數量、品質、結構和分布等問題。

他說，儘管中國處於低生育水準，但今後相當長一段時間內，中國人口多、規模壓力大、發展不平衡這些基本事實不會發生根本改變，這也是研究制訂經濟社會發展政策必須考量最重要的基本國情。

他指出，在一個人口總量超過14億人，人口形勢錯綜複雜的這樣一個開發中國家，要優化生育政策，促進人口長期均衡發展，要統籌考慮，運用系統的思維，統籌人口的數量、素質、結構、分布，以及與之相關的經濟社會發展等多重政策目標。

于學軍還強調，在制訂人口政策時，既要考慮人口自身的問題，也要考慮和它相關的重大決策，兼顧與人口相關的其他方面的重大目標，尤其是中國有14億人，完善人口政策既要統籌兼顧，放在大局中去考慮，也要保持政策的連續性和穩定性。