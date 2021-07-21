鍍鋅烤漆鋼捲廠燁輝(2023)受惠鋼鐵本業內外銷暢旺，第二季營收創新高，此外，業外轉投資的不鏽鋼廠燁聯、唐榮營運轉好貢獻，第二季獲利可望再優於首季，挑戰新高。

展望第三季，中鋼7、8月月盤價格均開平盤，成本穩定，燁輝並受惠歐美鋼價屢創新高，本業獲利可望更佳，加上業外轉投資燁聯、唐榮、燁興等不鏽鋼廠也受惠不鏽鋼市況轉強，獲利持續提升，助益燁輝業外收益，法人預期，燁輝第三季營收、獲利表現可望再優於第二季，且再創新高。

燁輝第二季營收230.93億元，季增23.56%、年增81.68%，創下單季歷史新高。法人預期，受惠產能利用率滿載，且銷售價格上漲，燁輝第二季毛利率上看12%以上，有望推升獲利再優於第一季，力拚改寫單季新高。

燁輝第三季營運展望仍佳，法人估公司前三季EPS可望達2元；目前看第四季不鏽鋼、碳鋼行情及需求保持穩健，公司今年營收、稅後淨利有望挑戰歷史新高，EPS上看2.5元。

燁輝第一季營收186.9億元，毛利率10.67%，營業淨利10.63億元，加上業外利益3.42億元挹注，淨利11.04億元創次高，每股淨利0.58元。