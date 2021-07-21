國巨(2327)海外購併及內部產品整合綜效顯現，目前高階特殊產品占比已達75%，帶動國巨前6月合併營收達514.68億元，年成長119.14%，國巨董事長陳泰銘表示，目前訂單需求維持不錯，B/B值(訂單出貨比)持續在高檔，第3季可望有不錯的動能；美系外資看好國巨轉型為一站式購足被動元件廠，調高國巨目標價至840元。

國巨近幾年陸續合併基美(KEMET)及普思，往車用、工業、醫療等高階產品領域佈局，綜效逐漸顯現，經過兩年半到三年海外整併及集團內部產品組合優化調整，目前國巨集團高階產品占比達75%，標準產品占比降至25%，有效降低景氣波動的影響，毛利率也優於涵蓋大中華區及世界級競爭對手的同業。

受惠於終端客戶需求強勁，國巨前6月合併營收達514.68億元，年成長119.14%，儘管近期手機及NB終端應用傳雜音，國巨因車用、工業、醫療及資料庫中心等高階產品比重拉升，營運已不同於往年季節性營收表現，不僅第2季營運表現不俗，第3季及下半年營運亦可望維持高檔。

陳泰銘表示，目前客戶庫存水位很健康，訂單需求維持不錯，B/B值亦持續在高檔，產品稼動率均在90%以上，第3季可望有不錯的動能，公司將持續聚焦在車用、工業、醫療、航太、IoT及資料庫中心等領域，目標是3年內車用產品占比達22%，2023年時特殊高階產品佔比能達到80%，標準型產品占比降至20%。

美系外資最新報告指出，我們正面看待國巨轉型為提供客戶一站式購足被動元件廠，我們預期，國巨第2季獲利可望因良好的價格及穩定的稼動率推升毛利率而有出乎意外的表現，中長期來看，隨著汽車晶片短缺紓解，車用電子及下半年電動車需求可望帶動MLCC、晶片電阻及鉭質電容需求，且蘋果及非蘋智慧型手機廠5G手機需求可望自第3季開始增溫，可望讓國巨受惠，我們將2021年到2023年獲利預估上調7%/8%/8%，重申「買進」評等，目標價亦從775元上調至840元，激勵國巨今天盤中股價逆勢走高。