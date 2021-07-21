工業電腦廠振樺電(8114)今（21）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息1.5元。董事長暨總經理陳茂強表示，今年終端需求已明顯回溫，缺料及缺櫃仍為影響出貨的主要變數，但對三大事業部今明年展望審慎樂觀，預期營運將重返成長軌道。

振樺電受疫情爆發影響客戶訂單需求，2020年合併營收80.89億元、年減16.99％，為近3年低點。毛利率32.51％、營益率5.77％，本業獲利率創新低。歸屬母公司稅後淨利1.23億元、年減達73％，每股盈餘（EPS）1.65元，分創近17年及近19年低點。

振樺電指出，疫情嚴峻及反覆封城，對集團零售餐飲、旅遊娛樂及非重症醫療相關應用終端客戶影響甚鉅，訂單出貨進度暫緩使營收動能未如期開展，品牌營收疲弱影響毛利率表現，新台幣強升亦侵蝕獲利表現。不過，去年第四季起終端需求回歸，使接單動能逐步回溫。

振樺電2021年上半年自結合併營收41億元、年增8.9％，改寫同期第三高，若排除匯率影響為年增約15％。其中，POS事業部上半年營收年增約1成，KIOSK事業部年增達78％，瑞傳的工業電腦事業部則因專案出貨遞延，營收表現持平。

展望三大事業部後市，振樺電指出，POS品牌全球通路動能強勁復甦，終端需求可望重回健康水位，目前製造排程已達第四季。同時，疫情期間亦成功切入全球零售250強集團客戶的POS及自助服務專案，渴望成為未來2～3年的營收新成長動能。

KIOSK事業部積極發展自助結帳、智慧物流櫃及體溫管控門禁設備，並接獲比特幣ATM重要訂單，自助倉儲打入美國前五強中的二大終端營運商，預期自第四季起逐步貢獻營收。同時，在手的自助服務專案重啟討論，並接獲歐洲客戶自助購票及報到設備訂單。

旗下瑞傳經營的工業電腦方面，隨著醫療資源配置可望逐漸恢復平衡，高毛利的醫療檢測與癌症治療運算平台需求將重回成長軌道。新半導體龍頭客戶眾多專案則陸續開發中，去年已顯著貢獻，可望於未來2年繼續擴大。

振樺電指出，瑞傳的工業電腦業務接單亦達年底，隨著策略股東華碩資源挹注，延遲專案下半年可望逐步出貨。同時，歐洲瑞傳掌握重要電動車充電樁龍頭運算控制平台需求，將為明後年重要成長引擎。

振樺電表示，今年已見終端需求明顯回溫，集團目前訂單能見度高，但缺料缺櫃導致上半年訂單達交率未達7成，仍為影響出貨進度的主要變數。不過，集團接單動能與新客戶開展效益逐步顯現，對三大事業部今明2年展望審慎樂觀，預期營運將重回成長軌道。