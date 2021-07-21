隔夜美股反彈，加上東奧開幕前4天長假最後一個交易日，21日，日股一掃日連5黑頹勢而走高。日經指數早盤時，也一度突破年線約27,714點位置。日經指數暫收27,523.75點，漲135.59點或0.50%。東證收1,905.61點，漲16.72點或0.89%。

東奧復賽將於23日開始，因此東京股市將從22日就開始休市。

東證指數內，景氣相關族群表現亮眼，例如航運股與汽車製造商等。

Columbia Threadneedle投資認為，從2021年迄今，日股表現不如全球主要市場。不過，隨著疫苗接種率漸增，相信日股可迎頭趕上。日本國內經濟將受益於民眾在疫情期間的大量儲蓄，以及員工薪資將陸續恢復到疫前水準。日企也可望成為全球復甦主要受益者，並可見獲利健康地復甦。

下周，日股也將進入超級財報周，市場目前是樂觀看待。

油封製造業者NOK股價大漲逾10%，因大幅調高財測之故。

大型個股中，日產汽車漲3.2%，Panasonic漲3.2%，21日要公布財報的日本電產，也漲2.7%。

日本當地媒體報導，營建業者Tama Home不讓自己員工打疫苗。雖然公司出面否認，但股價一度大跌11%。