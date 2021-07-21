烟花颱風來勢洶洶，預計將直撲北台灣，恐帶來強大風雨，基隆市政府今天上午舉行應變會議，市長林右昌指示各單位做好防颱準備，並至廟口視察排水溝清淤作業，嚴防淹水，另考量旅客安全，宣布基隆嶼延後至26日開放登島。

基隆市災害防救辦公室指出，烟花颱風是今年第一個侵襲本市的颱風，未來2天將有明顯風雨，22、23日可能分別帶來100至250、150至300公厘的日降雨量，沿海陣風可達13級。中央氣象局預計今天發布海上颱風警報，並將本市沿海列為警戒區域。

林右昌聽取各單位報告後特別指出，目前本市各區有不少工地正在施工中，包括城際轉運站、地標豎梯、和平島考古遺址、大沙灣園區，以及停工中的棄土場等，要求權責單位督促施工廠商加強防颱準備作業。

此外，觀光及城市行銷處長曾姿雯在會中報告指出，基隆嶼原訂24日開放登島，這2天已有不少民眾預約，但有鑑於颱風前後期間海象不佳，為了旅客安全起見，建議24、25日取消開放。林右昌與相關單位研議後，裁示等到26日再開放民眾搭船登島。

林右昌除指示各單位做好防颱準備，會後也與環保局長賴煥紘一同前往仁三路及愛三路，視察環保局清潔隊進行排水溝清淤作業，除了詢問工作細節外，也感謝清潔隊員的努力，讓當地排水溝能保持暢通，避免在颱風來襲時發生積淹水現象。