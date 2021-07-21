國民黨黨主席江啟臣上週率其他縣市首長，向中央喊話希望能夠採購更多的疫苗，大家不分藍綠共同來對抗病毒，甚至傳出柯文哲也有意採購疫苗應付第三濟的需求，中央回應目前疫苗已經足夠。台中市議員羅廷瑋21日痛批說，台中疫苗不足，希望中央能多提供疫苗給台中；並呼籲中央要把雙北以外的保母也統一列入優先施打的名單。

市議員羅廷瑋指出，若是下週疫情警戒能順利降級，家長們勢必會部分恢復上班，孩子們也好陸續送回給保母托育，但是目前仍有許多保母尚未接種疫苗，導致從業人員和家長都十分擔心。

羅廷瑋表示，今日接獲許多保母陳情，因尚未被安排到疫苗注射，但若是警戒降級，勢必上工在即，許多保母們很擔心會有染疫風險，到時候若造成家庭間的傳播，對疫情絕對不是正向發展。

羅廷瑋說，北北基桃已經幫相關人員造冊並完成疫苗施打，但台中疫苗不足，希望中央政府能多提供疫苗給台中，也呼籲中央要把雙北以外的保母也統一列入優先施打的名單。

羅廷瑋指出，不只保母目前尚未接種疫苗，其他高風險行業，例如：外送員、運輸業司機、瓦斯外送司機、補習班老師、賣場人員、傳統市場攤商、各機關團體單位的第一線工作與臨櫃人員等，這些行業從業人員都是會高密度與人群接觸的，必須要為他們請命，儘早能有接種疫苗的機會。