網友在民眾黨立委高虹安臉書留言，獲得高本人親自回覆。（圖／翻攝自高虹安臉書）

高端疫苗19日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），引發各界關注。然19日東京奧運中華代表團搭乘華航包機出征，包括羽球世界球后戴資穎等所有國手都搭乘經濟艙消息爆發後，一時間輿論焦點都在小戴相關新聞上。有網友在民眾黨立委高虹安臉書上留言，大家都忙著關注「經濟艙之亂」，會不會就沒人關注疫苗動態了？高本人親自回應：「我有在關心。」此則回覆獲得不少網友好評。

高虹安20日在臉書發文表示，高端疫苗通過EUA，大家一方面該為國產疫苗有進展感到高興；另一方面，這攸關數百萬國人的健康，包括疫苗審查過程的相關資訊及會議紀錄，民進黨仍未按照承諾公開，她也提出7大質疑，除呼籲民眾正視更持續監督執政黨。

高虹安指出：「國產疫苗能否應付變種病毒」、「國產疫苗的保護力何時可確認」、「EUA標準的爭議」、「國際科學標準如何適用」、「國產疫苗EUA審查會議風波」、「EUA審查的過程為何不公開」、「EUA審查的資訊可以公開了嗎」共7大爭議。高強調，除要呼籲執政黨信守諾言，更認為應比照美國FDA全程直播錄影、公開相關資料；何況高端疫苗是受到國家政策扶植、補助研發的疫苗，應受到代表民意的立法院監督，否則若施打後保護力不如預期，民眾就如穿到「國王的新衣」。

此文一出，一日內獲得超過4700個讚、超過250則留言與超過140次分享，迴響熱烈。有網友表示：「今天大家忙著關注經濟艙，還有把評論三星刷成五星，沒人關注這個了。」該則留言獲高虹安本人親自回覆：「我有在關心。」高的回覆也獲得不少網友稱，認為高努力認真、前途可期。